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عربي-دولي

8 حالات اغتصاب كل ساعة.. ارقام عالية تؤرق هذا البلد

Lebanon 24
21-07-2023 | 04:03
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سجلت البرازيل أكثر من 8 حالات اغتصاب في الساعة في المعدل سنة 2022، وهو مستوى قياسي، بحسب تقرير صادر عن منظمة غير حكومية الخميس.

وقال المنتدى البرازيلي للأمن العام إنه تم الإبلاغ العام الماضي عن 74,930 حالة اغتصاب في البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة، بزيادة مقدارها 8.2 في المئة عن عام 2021.
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بحسب البيانات التي جُمعت من سجلات الشرطة ووثائق رسمية أخرى:
 
- أكثر من 60% من الضحايا تقل أعمارهم عن 14 سنة.
- أكثر من 10% من الضحايا بأعمار تقل عن 4 سنوات.
- ما يقرب من 70% من حالات الاغتصاب حدثت في منازل الضحايا.
 وقالت منسقة المنتدى جوليانا مارتينز "خلال جائحة كوفيد-19، ظلت المدارس مغلقة لفترة طويلة، وبقي الضحايا تحت سقف واحد طوال الوقت مع مهاجميهم. ومع إعادة فتح المدارس، زاد عدد الشكاوى"، وفقا لفرانس برس.

وقالت لوكالة فرانس برس "عدد كبير من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنه، لذا فمن المحتمل جدا أن يكون الوضع أسوأ مما تظهره البيانات".

الجرائم والعنف

قالت المنظمة غير الحكومية:

هناك 1437 حالة قتل لنساء في عام 2022، بزيادة مقدارها 6.1% عن عام 2021، كما ان هناك 245,713 حالة عنف أسري، بزيادة 2.9 في المئة.
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