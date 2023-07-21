السعودية تدين استمرار السويد منح متطرفين تراخيص لتدنيس نسخ من المصحف.. وهذا ما ستفعله

أبدت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين للتصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسمية التي تخولهم لحرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.



وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة الخارجية انها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، التصرفات المتكررة والغير مسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم pic.twitter.com/R9g3MVjHzW — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 20, 2023 Advertisement

ردود فعل منددة

يذكر أن أول نسخة من المصحف أحرقت في كانون الثاني الماضي على يد المتشدد السويدي الدنماركي اليميني راسموس بالودان للتنديد بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.



وفي 28 حزيران ، أحرق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.



وأثارت الواقعتان ردود فعل مندّدة في العالم الإسلامي.(العربية)



