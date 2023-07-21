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عربي-دولي

بعد الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية عليها.. هكذا ردت موسكو

Lebanon 24
21-07-2023 | 04:08
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أعلنت السفارة الروسية لدى واشنطن، اليوم الجمعة، أن "الأفعال الهدامة" التي ينفذها البيت الأبيض تؤكد أن سعي روسيا لتحقيق سيادتها المالية والتكنولوجية صائب.

جاء تصريح السفارة الروسية ردا على الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضها البيت الأبيض على موسكو على خلفية حرب أوكرانيا.
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وقالت السفارة الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" إن الحزمة الأخيرة من العقوبات تهدف إلى الحد من قدرات قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا، فضلا عن تقييد وصولها إلى النظام المصرفي العالمي.
 
وأشارت إلى ان الأفعال الهدامة التي ينفذها البيت الأبيض تؤكد فقط صحة سعي روسيا لتحقيق سيادتها وطموحها لتعزيز القدرات الدفاعية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف بشكل رئيسي قطاعات الدفاع والعلوم والمصارف والتعدين.(سكاي نيوز)
   

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