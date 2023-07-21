ما سبب الخلاف العلني بين موسكو وطهران في الشرق الأوسط؟







على رغم أن إيران أصبحت رسمياً عضواً في منظمة شنغهاي للتعاون، وعلى رغم دعمها الكامل والمستمر للحكومة الروسية في خلال حربها على أوكرانيا، فإن وزارة الخارجية الروسية أيدت مطالبة الإمارات العربية المتحدة بالجزر الثلاث الواقعة قرب مضيق هرمز والتي تسيطر عليها الجمهورية الإسلامية.

Advertisement وجاء في موقع "Middle East Eye" البريطاني: "في خطوة ديبلوماسية روتينية، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الروسي احتجاجًا على دعم موسكو الصريح لمت تطالب به الإمارات، كما طلبت من روسيا "تصحيح موقفها" بشأن هذه القضية. واللافت أن روسيا بقيت حازمة في موقفها واستخدمت أيضًا مصطلح "الخليج" بدلاً من المصطلح الإيراني "الخليج الفارسي" في رواياتها الديبلوماسية. فعوضاً عن إظهار القوة، كشف سلوك روسيا عن ضعف علاقتها مع كل من الغرب وإيران والدول العربية".

وتابع الموقع: "حتى الآن، فشلت روسيا في تحقيق أهدافها في أوكرانيا ولم تتمكن من وقف توسع الناتو. وبالإضافة إلى دعم عضوية السويد في الناتو، أعلنت تركيا مؤخراً دعمها لعضوية أوكرانيا أيضاً. ولا تزال كييف تتلقى دعمًا شاملاً من الغرب، ما يجعل احتمال تقديم تنازلات لموسكو من أجل التوصل إلى السلام أمراً مستبعداً. وفي الوقت الذي تواصل فيه إيران دعم روسيا بالوسائل العسكرية والسياسية والديبلوماسية، تخشى موسكو أن تستخدم طهران هذا الدعم كورقة مساومة في المفاوضات لإحياء محادثاتها النووية مع الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف الموقع: "يبدو أن الاتفاق "غير الرسمي وغير المكتوب" الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الولايات المتحدة وإيران، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، قد أثار مخاوف روسيا. فإيران لم تتعهد فقط "بتوسيع تعاونها مع المفتشين النوويين الدوليين" ولكن أيضًا "بالامتناع عن بيع صواريخ باليستية لروسيا" و"وقف الهجمات المميتة التي تستهدف الأميركيين في كل من سوريا والعراق". وباعتبارها الشريك الأمني الأساسي لإيران وطرفًا في خطة العمل الشاملة المشترك، شعرت روسيا بالريبة".

هشة وضعيفة

وبحسب الموقع، فإن رد فعل المسؤولين الإيرانيين على خطوة روسيا كان أقوى بكثير من رد فعلهم على موقف الحكومة الصينية في ما يتعلق بالقضية عينها، ما يشير إلى أن طهران تنظر إلى روسيا على أنها هشة وضعيفة، ولا تشعر أن موسكو قادرة على استخدام التوترات الإيرانية العربية ضد إيران لأنها تفتقر إلى القوة الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية الكافية. أما في ما يتعلق بالموقف الروسي الأخير، فإن دعم إيران لروسيا مشروط، بحسب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. وأعلن القيادي البارز في الحرس الثوري الإسلامي، محسن رضائي، أن علاقات إيران مع روسيا لم تنبع من ضعف، وأن على الأخيرة تصحيح موقفها. أما علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، فوجد أن هذا الموقف يعبر عن "سذاجة" روسيا".

وتابع الموقع: "ربما تكون التكاليف السياسية والديبلوماسية الباهظة لدعم روسيا في الصراع الأوكراني قد دفعت بإيران إلى إعادة النظر في سياستها الخاصة بأوكرانيا. ونقل كاتب المقال عن مصدر مطلع في طهران قوله إن إيران تريد مراجعة موقفها في أوكرانيا. وبناء على ردود فعل كبار المسؤولين الإيرانيين، يتضح أن روسيا فقدت قوتها في المعادلات الاقتصادية والأمنية الدولية والثنائية. وفي حين فشل اعتماد روسيا المفرط على التهديدات والأعمال العسكرية في تحقيق النتائج المرجوة، استمر توسع الناتو، حيث أصبحت المزيد من الجمهوريات في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى أكثر انفتاحًا على نفوذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المنطقة. ونتيجة لذلك، فإن الدعم غير المحدود للغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى تفاقم المصالح الحيوية لإيران، فضلاً عن زيادة احتمالية وجود "مؤامرات" غربية قانونية وسياسية وأمنية وعسكرية غير متوقعة ضد طهران".



"مزاعم لا أساس لها"

ورأى الموقع أنه "ومن المثير للاهتمام، أن المرشد الأعلى لإيران قال في خطابه الأخير إن شعب أوكرانيا "فقير" و"عاجز"، مما يدل على أنه لا يعتبر أن أداء روسيا ونتائج الحرب في أوكرانيا كانت إيجابية. وأصدرت السفارة الإيرانية في بروكسل بيانا على الفور نددت فيه "بالمزاعم التي لا أساس لها والتي وجهت ضد إيران في بيان قمة أصدره رؤساء دول الناتو" بشأن "تورط إيران في الوضع الأوكراني". علاوة على ذلك، أدى وقف التصعيد الإيراني وتطبيع العلاقات مع دول الخليج العربي، والذي تم بوساطة الصين، إلى الإضاءة على فشل روسيا الديبلوماسي. فقبل المبادرة الديبلوماسية الصينية، سعت روسيا إلى وضع نفسها كقوة ديبلوماسية عظمى في إدارة التوترات في الشرق الأوسط من خلال اقتراح "مفهوم الأمن الجماعي في الخليج الفارسي."

وبحسب الموقع، فإن شهريار حيدري، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قال إن روسيا غير راضية عن تطبيع إيران للعلاقات الديبلوماسية مع دول المنطقة العربية. واللافت أن روسيا لم تعد تلعب دورًا مهمًا في محادثات إيران النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، في حين تهيمن الصين على عملية خفض التصعيد بين إيران والدول العربية. ومع ذلك، وبناءً على البيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، ترى الدول العربية أن موسكو مصدر مهم لكبح سلوك إيران الإقليمي، كما أن الثقل الديبلوماسي والسياسي لروسيا قد يردع طهران عن الشروع في تصعيد جديد في المنطقة".



دائرة بوتين المقربة

ورأى الموقع أنه "إذا وصلت المفاوضات النووية إلى طريق مسدود، فقد تندلع التوترات والصراعات الإقليمية مرة أخرى، مما يجعل روسيا شريكًا مفيدًا للعرب في السيطرة على قرارات إيران وسلوكياتها الأمنية الإقليمية. هذا هو السيناريو الذي سيسمح لموسكو بخلق مساحة للمناورات السياسية والديبلوماسية في المنطقة. أما في إدارة العلاقات مع إيران، فتلعب الشخصيات في الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دورًا رئيسيًا، والتي تشمل أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف، والمساعدين الرئاسيين إيغور ليفيتين ويوري أوشاكوف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو".

وبحسب الموقع، فإنه على رغم ترحيب موسكو بالتطبيع بين إيران وبعض الدول العربية، فإن الخلافات الإقليمية تخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية على أفضل وجه. أما بالنسبة إلى طهران، فرأت أنه لو كانت روسيا موافقة فعلاً على عملية التطبيع العربية - الإيرانية، ولو لم تكن حريصة على استغلال الشرخ القائم في العلاقات الإيرانية - الإماراتية لمصالحها الاقتصادية أو السياسية الأحادية، لكان من الممكن أن تنصح

الإمارات بمتابعة قضية الجزر الثلاث بشكل ثنائي مع طهران. إلا أنها، وعوضاً عن ذلك، فضلت استخدامها كوسيلة ضغط في علاقاتها مع إيران".