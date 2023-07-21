النار تخرج من البحار والمحيطات: صيف 2023 الأكثر سخونة وقد يستمر لفترات غير مسبوقة!

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لفت ارتفاع درجات الحرارة هذا العام نظر العلماء للتمعن في الظاهرة ومعرفة أسبابها، على اعتبار أن موجات الحر الحالية تعدّ دليلا على تسارع محتمل في تغير المناخ.فقد زادت الحرارة في نصف الكرة الشمالي، وسخنت الأرض أسرع من المياه على سطح الكوكب، فيما يتوقع أن تشهد درجات الحرارة سلسلة من الارتفاعات خلال وقت لاحق من موسم الصيف الحالي، الذي قد يستمر لفترات طويلة غير مسبوقة، بحسب تقرير نشرته مجلة الإيكونومست.خطر يهدد أنماط الحياة للبشر والحيواناتولفت الخبراء إلى أن هذه التغييرات تعد خطراً يهدد أنماط الحياة للبشر والحيوانات على السواء، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.وأوضحوا أنه من المرجح أن تتفاقم الحرارة في الأشهر المقبلة بسبب ظاهرة "النينيو" المستمرة.كذلك أكدوا أنه ووفقا للرسم البياني الأخير الذي يتابعونه لتتبع الطقس، فإن منحنى درجة حرارة سطح المحيطات يهرب أعلى من أي وقت مضى هذه الأيام.ووفقا لإدارة دراسات المحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA)، فإن 44٪ من سطح المحيطات والبحار في العالم يشهد حاليا موجة حرارة بحرية، وهو رقم قياسي منذ بدء المراقبة في عام 1991.الأكثر سخونة في العالميشار إلى أن كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأميركية كان رجّح أن يكون شهر تموز عام 2023 الأكثر سخونة في العالم منذ مئات، إن لم يكن آلاف السنين.واعتبر العالم غافين شميدت في لقاء نظمته وكالة ناسا مع الصحافيين، أنه على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلا عن بعضها بعضا فإن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي وسينعكس على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأميركية في وقت لاحق.(العربية)