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عربي-دولي

تسريب وثائق حكومية وتداولها عبر الإنترنت.. هذا ما أعلنته تايوان

Lebanon 24
21-07-2023 | 04:58
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أعلن مكتب الأمن القومي في تايوان، اليوم الجمعة، أن الجزيرة تحقق في وثائق حكومية تم تداولها مؤخراً على الإنترنت.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء المحلية بوقت سابق أن تايوان تحقق في احتمال تسريب وثائق رسمية، بما في ذلك البرقيات الدبلوماسية وتقارير سرية عن محاولة الجزيرة الانضمام إلى اتفاقية تجارة عالمية، وفق رويترز.
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اتفاقية تجارية مع واشنطن
الجدير بالذكر أنه في 1 حزيران 2023، وقعت الولايات المتحدة على اتفاقية تجارية مع تايوان وسط معارضة من الصين، التي تعتبر أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضيها.

وقالت الحكومتان إن المبادرة الأميركية- التايوانية بشأن تجارة القرن الحادي والعشرين ستعزز العلاقات التجارية من خلال تحسين الجمارك والاستثمار والأنظمة الأخرى، حسب أسوشيتد برس.
"تقوية العلاقات الاقتصادية"

من جهته، أفاد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان بأن الاتفاقية تهدف إلى "تقوية وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية".

ووقع الإجراء موظفون في كيانات غير رسمية تحافظ على العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان، مركز صناعة التكنولوجيا الفائقة. فيما حضر حفل التوقيع نائبة الممثل التجاري الأميركي، سارة بيانكي.

ينتهك مبدأ "الصين الواحدة"
في المقابل، اتهمت الحكومة الصينية واشنطن بانتهاك الاتفاقيات الخاصة بوضع تايوان، وطالبت الحكومة الأميركية بوقف الاتصال الرسمي بالحكومة المنتخبة في الجزيرة.

كما أدانت الخارجية الصينية، بشدة الاتفاق التجاري بين أميركا وتايوان، قائلة إن الاتفاق التجاري بين أميركا وتايوان ينتهك مبدأ "الصين الواحدة".(العربية)


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