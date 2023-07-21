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عربي-دولي

الرئيس الأوكراني يعزل سفيره في المملكة المتحدة

Lebanon 24
21-07-2023 | 05:19
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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سفيره لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، وهو شخصية رئيسية في العلاقات بين كييف ولندن، وفقاً لمرسوم نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت.

ووفق ما ذكرت " وكالة الصحافة الفرنسية"، لا يذكر هذا المرسوم أسباب القرار، ولكن السفير كان قد انتقد مؤخراً الرئيس الأوكراني، معرباً عن أسفه لـ"سخريته" التي استهدفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي طالب أوكرانيا بإبداء مزيد من الامتنان للمساعدة العسكرية التي قدّمها حلفاؤها.
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