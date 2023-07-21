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أوكرانيا: روسيا أطلقت 5 صواريخ "أونيكس" على أوديسا

Lebanon 24
21-07-2023 | 05:24
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أعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ كروز من طراز "أونيكس" الأسرع من الصوت على مدينة أوديسا.

ولم يكشف سلاح الجو الأوكراني عن المواقع التي استهدفتها صواريخ أونيكس أو ما إذا تم اعتراض أي منها، كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الضربات الصاروخية.
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وقالت الإدارة المحلية لمدينة أوديسا إنه تم التبليغ عن انفجارات قوية هزت المدينة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ، فيما دعت السطات المحلية بأوديسا المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ.

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