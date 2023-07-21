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عربي-دولي

حوالي 1000 إصابة في إيران بسبب عاصفة ترابية

Lebanon 24
21-07-2023 | 05:30
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أعلنت السطات الصحية الإيرانية أن حوالي ألف شخص تضرروا في الأيام الثلاثة الماضية جراء عاصفة ترابية شديدة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

 
وقال رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في إقليم سيستان وبلوشستان، محسن حيدري، إنّ أقصى سرعة للرياح سجلت في مدينة زابل كانت 104 كيلومترات في الساعة، وفي مدينة زهاك 85 كيلومترا في الساعة. (روسيا اليوم)
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