حوالي 1000 إصابة في إيران بسبب عاصفة ترابية

أعلنت السطات الصحية الإيرانية أن حوالي ألف شخص تضرروا في الأيام الثلاثة الماضية جراء عاصفة ترابية شديدة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.





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وقال رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في إقليم سيستان وبلوشستان، محسن حيدري، إنّ أقصى سرعة للرياح سجلت في مدينة زابل كانت 104 كيلومترات في الساعة، وفي مدينة زهاك 85 كيلومترا في الساعة. (روسيا اليوم)