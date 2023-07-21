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عربي-دولي

جريمة مروّعة أمام فندق... قتل خطيب صديقته السابقة ومن ثمّ انتحر!

Lebanon 24
21-07-2023 | 05:48
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أقدم شاب على قتل خطيب صديقته السابقة بالرصاص، ثم أطلق النار على رأسه خارج فندق في مدينة بوزنان البولندية.

وأظهر فيديو رجلا طريح الأرض بعدما أن أطلق عليه الشاب النار، وسط صراخ صديقته السابقة البالغة من العمر 20 عاما، التي كانت تحاول أن تستنجد بالآخرين للمساعدة.
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وقام الجاني بإطلاق النار مرة أخرى على خطيب الفتاة، ثم صوب السلاح على رأسه وقتل نفسه. وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث، بعد استدعائها من قبل الموظفين والزبائن المذعورين في المطعم الموجود خارج فندق "NH" في المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الرجلين، 30 و31 عاما، لقيا حتفهما في الحادث. (روسيا اليوم)
 
 
 
 

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