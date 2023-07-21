Advertisement

عربي-دولي

"وول ستريت جورنال": لهذه الأسباب يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد

Lebanon 24
21-07-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1089715-638255433911773411.jpg
Doc-P-1089715-638255433911773411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ إفتتاحية "وول ستريت جورنال" انتقدت ما يهمس به المسؤولون الأميركيون للصحافة حاليا بأن الأوكرانيين لا يرقون إلى مستوى أدائهم في أكثر المعارك دموية في أوروبا منذ عقود. واعتبرت أنه من غير اللائق أن تحجب إدارة الرئيس جو بايدن عنهم القوة النارية الثقيلة التي يحتاجونها لدحر الغزو الروسي، ثم تأسف لعدم استعادة كييف مساحة كافية من أراضيها بسرعة.
Advertisement

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى كفاح الأوكرانيين لاختراق الدفاعات الروسية الشديدة التحصين، وحاجتهم إلى مزيد من المساعدة لإزالة المتفجرات والألغام التي تعيق تقدمهم في هجومهم المضاد.

وأضافت أن الهجوم لا يزال في أيامه الأولى، ولم ترسل أوكرانيا معظم قواتها التي دربها الغرب. لكن المسؤولين الأميركيين يخبرون وسائل الإعلام من دون سند أن الأوكرانيين لا يتفوقون في الأسلحة المشتركة.

وعلقت بأنه لم ينفذ أي جيش غربي مثل هذا الهجوم دون السيطرة على الأجواء، وهذه القوة الجوية هي ما تفتقر إليه كييف لدعم قواتها البرية ومواصلة الهجوم ضد المواقع الروسية دون المخاطرة بخسائر فادحة.

ولذلك ترى الصحيفة أن مقاتلات إف-16 ستحدث فارقا كبيرا، مما يجعل مواقع صواريخ أرض-جو الروسية "أهدافا مجدية لطياري إف-16″، كما كتب الجنرال المتقاعد في سلاح الجو بروس رايت في فبراير/شباط.

ويمكن أن تساعد الأسلحة الدقيقة البعيدة المدى في "تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية قرب الحدود، وقنص الدبابات والمدفعية الروسية والمواقع المتمركزة في الجزء الشرقي من أوكرانيا".

وشككت الصحيفة في إرادة الولايات المتحدة للمضي قدما في تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16، بحجة أنها باهظة الثمن وأنها تحتاج إلى سنوات لتدريب الطيارين عليها وسنوات لصيانتها واستدامتها، كما قال الجنرال مارك ميلي رئيس الأركان المشتركة للصحيفين قبل أيام. ومع ذلك ترى أن تقديم المقاتلات إف-16 أقل تكلفة بكثير من هزيمة أوكرانية تغوص بالولايات المتحدة في مشاكل أوروبا.

وختمت بأن فاتورة هذا التردد قد اقترب موعد استحقاقها، والمأساة هي المزيد من الضحايا الأوكرانيين وهجوم مضاد أكثر خطورة. وسيؤدي هذا التردد أيضا إلى تآكل الدعم السياسي في الداخل، حيث يبدأ المزيد من الأميركيين في التساؤل عما تنجزه الولايات المتحدة، ولكن لا يزال بإمكان بايدن أن يقرر منع انزلاق بلاده في مستنقع أوكرانيا العميق. (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:17 | 2023-07-21
10:00 | 2023-07-21
09:54 | 2023-07-21
09:52 | 2023-07-21
09:30 | 2023-07-21
08:32 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website