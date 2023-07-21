بوتين: الهجوم الأوكراني المُضاد لم يحقق أي نتائج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا خسرت عشرات الآلاف من الجنود، مُحذراً من أي اعتداء على بيلاروسيا.



وأضاف الرئيس الروسي أن "الغرب بأسره يرى أن معداته الفاخرة تحترق تماماً، بل إن المعدات السوفيتية تتفوق عليها في بعض النواحي"، وقال: "العالم يرى أن الأسلحة الغربية تحترق، كما أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي نتائج وندرك الخسائر الفادحة للجيش الأوكراني".

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ولفت بوتين إلى أنَّ القسم الغربي من الأراضي البولندية كان هدية من ستالين ويبدو أن البولنديين نسوا ذلك، وأضاف: "الاعتداء على بيلاروسيا سيعتبر اعتداء على روسيا نفسها وسنرد بكل ما لدينا من وسائل".