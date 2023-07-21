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عربي-دولي

تُشبه كوكب الزهرة.. تعرفوا إلى أكثر منطقة تتعرض للشمس على الأرض!

Lebanon 24
21-07-2023 | 06:51
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قال باحثون إنّ منطقة سهل ألتبيلانو في صحراء أتاكاما في أميركا الجنوبية، هي الأكثر تعرضا للشمس على كوكب الأرض.

وتكتسب صحراء أتاكاما إلى حد كبير لقب الصحراء الأكثر جفافاً في العالم، بسبب موقعها بين سلسلة جبال كورديليرا دي لا كوستا إلى الغرب وجبال الأنديز إلى الشرق، حيث تتراوح الارتفاعات المحيطة بها بين 5 و16 ألف قدم.
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كما تعد تلك المنطقة أشبه بكوكب الزهرة، أقرب الكواكب إلى الشمس، إذ تتلقى ضوءا من أشعة الشمس أكثر من أي مكان آخر على الكوكب، بحسب دراسة نشرتها مجلة جمعية الأرصاد الجوية الأميركية. (العربية)
 
 
 

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