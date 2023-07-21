Advertisement

إقتصاد

خطوة طارئة في سوق النفط.. ماذا سنشهد الشهر المقبل؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1089726-638255450191187702.jpeg
Doc-P-1089726-638255450191187702.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في قطاع الطاقة لوكالة "رويترز"، إن مصافي التكرير الآسيوية حجزت كميات شبه قياسية من الخام الأميركي للشحن في آب، لتحل محل مشتريات نفطية من الشرق الأوسط، بعدما سببت الأسعار التنافسية والإمدادات الوفيرة فورة في عمليات الشراء.
Advertisement

وتأتي قفزة الواردات من الولايات المتحدة، بعد توقعات بطلب قوي من الصين على النفط البرازيلي في الربع الثالث، وسط سعي آسيا لتعزيز مشترياتها من النفط الخفيف من الأميركتين، مما قلص الطلب على درجات خام مماثلة من الشرق الأوسط.

وقال متعاملون إن ما يتراوح بين 1.5 مليون و1.9 مليون برميل يومياً من الخام الأميركي، معظمه من غرب تكساس الوسيط ميدلاند، ستتجه إلى آسيا الشهر المقبل.
ووفقاً لبيانات لتتبع السفن من شركة "كبلر"، فإنّ هذه الكميات ستكون أقل بقليل من المستوى القياسي الذي جرى تحميله في أبريل وبلغ 2.2 مليون برميل يومياً.

وقال مصدر تجاري مقره سنغافورة، "النفط الخام الأميركي يتم دفعه بقوة إلى آسيا في الآونة الأخيرة".

ويأتي التدفق الكبير للخام الأميركي إلى آسيا، مدعوماً بخصومات واسعة لخام غرب تكساس الوسيط عن بعض خامات الشرق الأوسط، مما يجعل استيراد النفط من الولايات المتحدة اقل تكلفة في بعض الأحيان من الناحية الاقتصادية للمشترين الآسيويين.

ووصل متوسط الخصم للعقود الآجلة لخام غرب تكساس على مبادلات خام دبي 5.40 دولار للبرميل اعتباراً من 20 تموز، وهو ما يقل قليلاً عن مستوى خصم 6.08 دولار للبرميل في الشهر الماضي، لكنه أعلى من خصم أيار الذي جاء عند 3.93 دولار.

بدوره، قال متعامل آخر في سنغافورة: "طلبت الصين إمدادات بعقود محددة المدة من السعودية في الأشهر الماضية وهي تشتري الخام من كل مكان لسد فجوة العرض".

وزادت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مشترياتها من الخام الأميركي هذا العام بجانب مشترياتها القياسية من النفط الروسي والسعودي بسبب الأسعار المواتية والطلب القوي من المصافي.

وبلغت واردات الصين من الخام الأمريكي 743 ألف برميل يوميا في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2020 وفقاً لبيانات جمركية.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:17 | 2023-07-21
10:00 | 2023-07-21
09:54 | 2023-07-21
09:52 | 2023-07-21
09:30 | 2023-07-21
09:00 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website