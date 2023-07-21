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عربي-دولي

بمشاركة مسلحي "قسد"... الجيش الأميركي ينفذ إنزالاً جوياً في سوريا

Lebanon 24
21-07-2023 | 07:27
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أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن قوات أميركية نفذت عملية إنزال جوي في محافظة دير الزور شرقي البلاد، حيث "اعتقلت عددا من الأشخاص".

وذكرت "سانا" أن الجيش الأميركي نفذ عملية الإنزال بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تدعمها واشنطن، وتمت العملية في بلدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي.
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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات أميركية نفذت فجر الجمعة عملية الإنزال بمشاركة مسلحي "قسد"، ورافق العملية إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها.

وبينت المصادر أن الجنود الأميركيين ومسلحي "قسد" طوقوا البلدة وداهموا عددا من المنازل، وخطفوا مواطنين واقتادوهم إلى قواعد الجيش الأميركي القريبة من المنطقة.

وفي مطلع العام الماضي 2022، نفذت القوات الأميركية عملية إنزال في هذه البلدة، وجرى خلالها قتل قيادي في تنظيم "داعش"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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