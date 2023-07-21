بسبب ظاهرة "النينو".. تحذير للمواطنين من الظهيرة حتى الساعة الخامسة

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أشارت مديرة مكتب الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية المصرية إيمان شاكر، إلى أن ظاهرة النينو تؤثر بشكل كبير على دول العالم منذ حزيران الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2024.وأضافت: مصر تأثرت بهذه الموجة الحارة منذ بداية الأسبوع الماضي، والتي ستستمر خلال الأيام القادمة نظرا لتشكّل منخفض الهند الموسمي الذي يؤدي لارتفاع الحرارة والرطوبة.وتابعت: يوجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا طبقا لما نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يكون له دوركبير في الإحساس بزيادة كبيرة في درجات الحرارة المحسوسة عن درجة الحرارة المقاسة مايقرب نحو 3 درجاتوأوصت بتجنب التعرض لأشعة الشمس من فترة الظهيرة وحتى الساعة الخامسة عصرا تفاديا للإجهاد الحراري، وارتداء الملابس القطنية وشرب السوائل المفيدة للجسم. (روسيا اليوم)