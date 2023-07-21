الكرملين: سلوك نظام كييف لا يمكن التنبؤ به وهنا يكمن خطره

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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن سلوك نظام كييف لا يمكن التنبؤ به وهو غير خاضع لأي معايير، مشيرا إلى أن خطورته تكمن في ذلك.وأضاف المتحدث باسم الكرملين تعليقا على إعلان كييف أنها ستعتبر السفن المبحرة إلى الموانئ الروسية على البحر الأسود "أنها محملة بالأسلحة"، أنه أمر خطير لأن نظام كييف لا يمكن التنبؤ به ولا يخضع لأي معايير.وفي معرض جوابه عن سؤال حول ما إذا كان الكرملين يرى خطرا على السفن المدنية في هذا الوضع، قال بيسكوف: "خطوات نظام كييف التي من غير الممكن التنبؤ بها، بالإضافة إلى تورطه في الأعمال الإرهابية، يخلق دون شك تهديدا محتملا، لأن سلوك نظام كييف لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق، ولا يتورع عن فعل أي شيء، لذلك مثل هذه التصريحات تنطوي على خطر مباشر". (روسيا اليوم)