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إقتصاد
روسيا ترفع الفائدة لأول مرة منذ بداية الحرب
Lebanon 24
21-07-2023
|
11:30
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رفع البنك المركزي الروسي الجمعة، معدلات الفائدة بأكثر من المتوقع، بواقع 100 نقطة أساس إلى 8.5 بالمئة، مما سيرفع تكلفة الاقتراض إذ أدى ضعف الروبل إلى زيادة ضغوط التضخم من سوق العمل الضيق وطلب المستهلكين القوي.
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كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20 بالمئة في شباط من العام الماضي، بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وكان آخر خفض للفائدة إلى 7.5 بالمئة، في سبتمبر الماضي.
وقال البنك في بيان مصاحب للقرار: "يبقي بنك روسيا الباب مفتوحًا على احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسية في اجتماعاته المقبلة لتحقيق الاستقرار في التضخم بالقرب من 4 بالمئة في عام 2024 وما بعده". وجرى تداول الروبل بزيادة بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الدولار بعد الإعلان.
وقال إن هذا يعزز الضغوط التضخمية المستمرة، في حين أن انخفاض قيمة الروبل هذا العام "يضخم بشكل كبير المخاطر المؤيدة للتضخم".
ومع ذلك، قام بعض المحللين بمراجعة توقعاتهم في الأيام الأخيرة لتوقع ارتفاع أكبر، حيث أظهرت بيانات التضخم هذا الأسبوع قفزة في التوقعات التضخمية للأسر لشهر تموز وتسارع في أسعار المستهلكين الأسبوعية في روسيا. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
إقتصاد
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