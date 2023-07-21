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عربي-دولي

بوتين يُحذّر دولة أوروبيّة... ويُذكرّها بستالين

Lebanon 24
21-07-2023 | 08:25
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا للاستيلاء على مناطقها الغربية.

وقال: "أود أيضا أن أذكركم كيف انتهى الأمر بهذه السياسة العدوانية في بولندا وخلص إلى مأساة عام 1939، عندما ألقى الحلفاء الغربيون ببولندا في فك الآلة العسكرية الألمانية  لتلتهمها وفقدت استقلالها ودولتها، اللذين استعادتهما إلى حد كبير بفضل الاتحاد السوفيتي".
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وتابع: "بفضل الاتحاد السوفيتي تحديدا وموقف ستالين، حصلت بولندا على أراض مهمة في الغرب، أراضي ألمانيا. هذا ما وقع بالضبط، المناطق الغربية في بولندا الحالية هي هدية من ستالين إلى البولنديين. هل نسي أصدقاؤنا في وارسو ذلك؟ نحن سنذكرهم". (روسيا اليوم)
 
 
 
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