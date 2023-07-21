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عربي-دولي

"مصائد العسل".. الجنود الروس يسقطون في فخّ فتاتين أوكرانيتين

Lebanon 24
21-07-2023 | 08:32
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تستعمل فتاتان أوكرانيتان في العشرينات من عمرهما حسابات مزيفة على تطبيقات مواعدة، لجذب الجنود الروس إلى علاقات عاطفية.

وخلال تلك العلاقات العاطفية ذات الطابع الافتراضي، تتبع الفتاتان الجنود الروس، بغية انتزاع معلومات استخبارية منهم، تخدم كييف في حربها ضد موسكو التي بدأت منذ نحو عام ونصف.
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وتستخدم الفتاتان صورا أنتجت بالذكاء الاصطناعي، وتعملان على رصد تجمعات الجنود في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، من خلال التواصل مع الروس ثم نقل المعلومات إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وقالت إحداهما إن الجنود "أحبونا كثيرا، لدرجة أنهم يطلبون منا الزواج خلال أيام أو في غضون أسابيع".

وفي عرف الاستخبارات، يطلق على هذا النوع من الأفخاخ اسم "مصائد العسل"، علما أن الفتاتين تعملان في شركة أوكرانية لتقييم المخاطر. (سكاي نيوز)
 
 
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