تركيا.. هزة أرضية في كهرمان مرعش وهذه قوتها

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أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، أن هزة أرضية بقوة 4 درجات ضربت مدينة كهرمان مرعش على عمق 5.5 كم تحت الأرض.وقال الهيئة في تغريدة على "تويتر" إن الهزة بقوة 4 درجات ضربت اليوم الجمعة، عند الساعة 14:23 بالتوقيت المحلي، مدينة البستان في ولاية كهرمان مرعش، على عمق 5.55 كيلو متر تحت الأرض.يذكر أن زلزالان ضربا جنوب تركيا، وقع الأول في الساعة 4:17 صباحا بالتوقيت المحلي يوم 6 شباط 2023، وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غرب مدينة غازي عنتاب. امتد أثره إلى سوريا. ويعد هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.وبعد مرور تسع ساعات وتحديدا في الساعة 13:24 ظهرا بالتوقيت المحلي، وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقربِ من مدينة كهرمان مرعش. (روسيا اليوم)