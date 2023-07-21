فرنسا.. فتح تحقيق حول حملة تبرعات لصالح عائلة "قاتل نائل"

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أعلن مكتب المدعي العام في باريس، الأربعاء، فتح تحقيق في حملة تبرعات مالية بدأت في 29 حزيران وانتهت في الرابع من تموز، أطلقها السياسي اليميني المتطرف من أصول عربية جان مسيحة، لدعم عائلة ضابط الشرطة الذي أطلق رصاصة الموت على الشاب جزائري الأصل نائل المرزوقي، في حادث تسبب بأعمال شغب واسعة بمختلف مدن فرنسا.وفتح التحقيق الذي أسند إلى المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية، بعد شكوى تقدم بها ياسين بوزرو محامي عائلة نائل، يتهم من خلالها منظم الحملة بـ"مناورات احتيالية جماعية منظمة"، وبصياغة "أكاذيب"، تهدف إلى "تضليل" المتبرعين والرأي العام لجني الأموال.