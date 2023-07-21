الإصابات كبيرة جدّاً... مرض يُهدّد نصف سكان العالم ما هو؟

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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حمى الضنك تهدد ما يقارب نصف سكان العالم، خاصة مع وصول عدد الإصابات سنويا إلى ما بين 100 و400 مليون شخص.وذكرت المنظمة في إحاطة إعلامية للدكتور رامان فلايودان، المسؤول بقطاع مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة، اليوم الجمعة في جنيف، أن المنطقة الأميركية وحدها أبلغت خلال الجزء المنقضي من العام الجاري عن قرابة 3 ملايين إصابة.وأوضح الدكتور فلايودان أن أعراض حمى الضنك لا تظهر غالبا على معظم المصابين، مشيرا إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام الجسم والغثيان والطفح الجلدي. (روسيا اليوم)