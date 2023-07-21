بتهمة تزوير وثيقة مالية... الحكم على حماة رئيس كوريا الجنوبية بالسجن

إعتقل القضاء في كوريا الجنوبية حماة الرئيس يون سيوك-يول، اليوم، بعد تأييد محكمة الاستئناف حكما بالسجن لعام واحد بتهمة تزوير وثيقة مالية تم استخدامها في صفقة لشراء قطعة أرض.



Advertisement ورفضت محكمة الاستئناف في أويجيونغبو، شمال شرقي سيئول، استئنافا قدمته الحماة المحكومة، تشوي أون-سون، حيث طالبت فيه بإعادة النظر في حكم السجن ضدها الذي أصدرته المحكمة الإقليمية. ورفضت محكمة الاستئناف في أويجيونغبو، شمال شرقي سيئول، استئنافا قدمته الحماة المحكومة، تشوي أون-سون، حيث طالبت فيه بإعادة النظر في حكم السجن ضدها الذي أصدرته المحكمة الإقليمية.



وأكدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية، بإدانة تشوي، البالغة 76 عاما، بإصدار شهادة رصيد مصرفي مزيفة واستخدامها لشراء قطعة أرض في سيونغنام جنوب سيئول، من نيسان إلى تشرين الأول من عام 2013.

وقد أظهرت الوثيقة المزورة أن تشوي أودعت 34.7 مليار وون (27 مليون دولار أميركي) في الحساب.



وأشارت المحكمة إلى "خطورة الجريمة" مبررة اعتقالها، مضيفة أن حق تشوي في الدفاع عن نفسها قد تم ضمانه بالكامل.



بدورها، دافعت تشوي بشدة عن براءتها عند سماع الحكم، وفقدت الوعي في النهاية.



وفي كانون الاول 2021، حكمت عليها المحكمة الإقليمية في نفس المدينة بالسجن لمدة عام بتهمة تزوير الوثيقة، لكن من دون أن تودع الحبس حينها.