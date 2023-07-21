ليس ترامب.. هذا هو المرشح الرئاسي الأميركي المفضل لدى روسيا

مع قرب بدء السباق نحو البيت الأبيض، تأمل روسيا في أن يقلص الرئيس المقبل للولايات المتحدة الدعم الأميركي لأوكرانيا أو ينهيه بشكل مباشر، بعد تعثر حسم الحرب واشتداد حدة المعارك في خضم الهجوم المضاد.ويعتقد كثيرون أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هو المرشح المفضل لروسيا، نظرا لمواقف سابقة وحالية جاءت على هوى موسكو، إلا أن تحليلا أجرته مجلة "نيوزويك" الأميركية توصل إلى نتيجة مغايرة.وقال خبير في تدقيق المعلومات للمجلة إن وسائل الإعلام الحكومية الروسية تسلط الضوء على المرشح الرئاسي الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور، لأنها ترى في مواقفه دعما للدعاية الروسية.وأضاف كايل والتر رئيس الأبحاث في شركة "لوجيكالي" البريطانية التي تحارب المعلومات المضللة عبر الإنترنت، أن "كينيدي "يشارك بشكل مباشر إلى حد كبير الدعاية الروسية حول الصراع، على عكس ترامب، الذي يركز بشكل أساسي على الظهور كمفاوض، وهو ما لا يتماشى مع موقف الكرملين".

وبحسب "نيوزويك"، لا يوجد ما يشير إلى أن كينيدي لديه أي روابط مباشرة مع الحكومة الروسية أو وسائل الإعلام الحكومية الروسية، لكن تحليل بيانات البحث على "غوغل" في روسيا، أظهر رواجا لاسم كيندي خلال الـ30 يوما الماضية.

وفي أيار، قال كينيدي إن الأميركيين "يتضورون جوعا لتمويل حرب لا تخدم أي مصالح أميركية حيوية"، وحث البلاد على "إعادة ترتيب الأولويات".

وقبل أيام، وصف المرشح الرئاسي ضم أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي، بأنه "استفزاز غير ضروري ومسار نحو الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع روسيا". (سكاي نيوز عربية)

وأدلى كينيدي بعدد من التعليقات التي ألقى فيها باللوم على سياسة الحكومة الأميركية فيما يخص الحرب في أوكرانيا، واقترح تقليل المساعدات إلى كييف.