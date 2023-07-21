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عربي-دولي

هل جرى تعليق أنشطة شركة إريكسون السويدية في العراق؟

Lebanon 24
21-07-2023 | 12:52
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قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، الجمعة، إن تصريح عمل شركة الاتصالات السويدية "إريكسون" لم يُعلق، مضيفا أن الحكومة العراقية ستحترم كل الاتفاقات التعاقدية التي أبرمتها.
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وكانت وكالة الأنباء العراقية قد قالت، الخميس، إن بغداد علقت تصريح عمل شركة إريكسون السويدية في البلاد.

وكانت شركة معدات الاتصالات السويدية "إريكسون"، قد قالت إنها تحقق في التقارير التي أفادت بأن بغداد علقت تصاريح عمل موظفين في العراق، وتدرس الآثار المحتملة على العملاء والموظفين هناك.

وطرد العراق الخميس، السفيرة السويدية، احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم دفعت مئات المحتجين إلى اقتحام السفارة السويدية في بغداد.
 
وقال متحدث باسم شركة إريكسون، في رسالة بالبريد الإلكتروني، "الأحداث التي وقعت في السويد، والتي تضمنت حرق نسخة من القرآن الكريم، مسيئة بشدة للمعتقدات والقيم الدينية التي يعتز بها المسلمون في أنحاء العالم".

وأضاف "هذا العمل لا يعكس قيم الاحترام الأساسية التي تتبناها إريكسون".

وقالت إريكسون، التي يعمل لديها نحو 30 موظفا بدوام كامل في العراق، إن سلامة موظفيها وشركائها وعملائها على رأس أولوياتها.

وقال المتحدث "نحترم كل الثقافات والأديان، ونولي أهمية كبيرة لاحترام عملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها". (سكاي نيوز عربية) 

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