أردوغان وزيلينسكي يناقشان صفقة الحبوب

ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تفاصيل تمديد صفقة الحبوب.

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وقال مكتب الرئاسة التركية إن "الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. بناء على طلب من الأخير، حيث ناقشا بالتفصيل مسألة تمديد الاتفاق بشأن ممر الحبوب في البحر الأسود. وقال الرئيس أردوغان إن تركيا تبذل جهودا نشطة لإحلال السلام".وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب اعتبارا من 18 تموز، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. (روسيا اليوم)