Advertisement

عربي-دولي

أردوغان وزيلينسكي يناقشان صفقة الحبوب

Lebanon 24
21-07-2023 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1089846-638255714112260952.jpg
Doc-P-1089846-638255714112260952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناقش الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تفاصيل تمديد صفقة الحبوب.
 
وقال مكتب الرئاسة التركية إن "الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي. بناء على طلب من الأخير، حيث ناقشا بالتفصيل مسألة تمديد الاتفاق بشأن ممر الحبوب في البحر الأسود. وقال الرئيس أردوغان إن تركيا تبذل جهودا نشطة لإحلال السلام".
Advertisement

وكانت روسيا قد أخطرت في السابق تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بأنها ستنهي صفقة الحبوب اعتبارا من 18 تموز، التي تضمنت تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:23 | 2023-07-21
17:11 | 2023-07-21
16:45 | 2023-07-21
16:22 | 2023-07-21
16:21 | 2023-07-21
16:07 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website