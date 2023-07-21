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لأول مرة.. بايدن يختار امرأة لقيادة سلاح البحرية الأميركي

Lebanon 24
21-07-2023 | 14:27
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الجمعة، إن الرئيس، جو بايدن، اختار الأميرال، ليزا فرانشتي، لقيادة سلاح البحرية.

وإذا تأكد تعيينها ستصبح فرانشتي، نائب رئيس العمليات الحالي في سلاح البحرية، أول امرأة تقود سلاحا عسكريا أميركيا. (الحرة) 
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إذا تأكد تعيينها ستصبح فرانشتي أول امرأة تقود سلاحا عسكريا أميركيا
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بايدن

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