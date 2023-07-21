بتهمة "التطرف".. روسيا توقف قيادياً انفصالياً سابقاً بعد انتقاده بوتين

أوقفت السلطات الروسية القيادي الانفصالي السابق والمدوّن القومي إيغور غيركين، المعروف بإيغور ستريلكوف، بتهمة "التطرف" بعد انتقاده الرئيس، فلاديمير بوتين، وفق ما كشف محاميه ووثائق رسمية، اليوم.

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وقال المحامي ألكسندر مولوخوف لـ"فرانس برس" إن موكّله "أوقف من قبل جهات إنفاذ القانون"، مشددا على أنه لم يطّلع بعد على وثائق بشأن القضية ويعمل على نيل فرصة لزيارته.



وبحسب محكمة مشتشانسكي في موسكو، يتهم غيركين بالدعوة عبر الانترنت "إلى نشاطات متطرفة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمسة أعوام.



ويخضع المتهم لجلسة استماع لتحديد ما إذا كان سيتمّ إيداعه الحبس الاحتياطي.



كان غيركين قائدا عسكريا سابقا لجمهورية دونيتسك الشعبية، وأحد رموز المعارك التي خاضها الانفصاليون في شرق أوكرانيا ضد سلطات كييف بدعم من موسكو اعتبارا من 2014. غير أنه في الأعوام القليلة الماضية، بات أحد أبرز الأصوات المنتقدة لبوتين، وطالت انتقاداته في الآونة الأخيرة الطريقة التي تدير بها روسيا غزوها العسكري لأراضي أوكرانيا.