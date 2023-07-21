زيارة مرتقبة لأردوغان الى فنزويلا

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أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، سيقوم بزيارة لفنزويلا.وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي في اسطنبول، اليوم: "سنواصل عملنا على التحضير لزيارة الرئيس لفنزويلا خلال الفترة المقبلة".وأضاف أن زيارته لفنزويلا على جدول الأعمال أيضا، في سياق التحضيرات لزيارة أردوغان.ولم يحدد وزير الخارجية التركي أي مواعيد محتملة لزيارة أردوغان لفنزويلا.