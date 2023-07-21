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عربي-دولي

ضربوهم وألهبوهم بالسياط.. فريق "أطباء بلا حدود" يتعرّض لهجوم في الخرطوم

Lebanon 24
21-07-2023 | 15:36
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أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم، أن مسلحين اعتدوا على مجموعة من العاملين تابعين لها، كانوا يوزعون، الخميس، إمدادات طبية إلى مستشفى في العاصمة السودانية، الخرطوم، وسط تواصل الاقتتال الدائر منذ شهور بين الجيش وقوات الدعم السريع.
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وقالت المنظمة في بيان إن المهاجمين اعتدوا باستخدام العنف على فريق يضم 18 من أفرادها أمس الخميس، أثناء محاولتهم نقل إمدادات إلى المستشفى التركي بجنوب الخرطوم.

وجاء في بيان المنظمة: "هاجم المسلحون فريق المنظمة بعدوانية وضربوهم وألهبوهم بالسياط، اعتقلوا سائق سيارة تابعة للمنظمة وهددوه بالقتل قبل الإفراج عنه وسرقوا السيارة".
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