عبر إدراج اقتصادات ناشئة.. واشنطن تسعى لتوسيع نطاق "دعم الأصدقاء"

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أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال زيارة لفيتنام، أنّ بلادها تريد إدراج اقتصادات ناشئة مثل هانوي ضمن تبادلاتها التجارية ذات الأفضلية.وقالت يلين في تصريح من هانوي، اليوم، إن منهج "دعم الأصدقاء" الذي تتبعه واشنطن ويتمثل بإعطاء أفضلية للتبادلات مع الدول المقرّبة أو الحليفة، لا يقتصر على الحلفاء القدامى.وأضافت: "في الوقت الذي نبذل هذه الجهود في ما يتعلّق بلسلسة التوريد، اسمحوا لي أن أكون واضحةً جدًا: دعم الأصدقاء لا يقتصر على ناد حصري لعدد من البلدان"، مشيرة الى أنه "مفتوح ويتضمّن الاقتصادات المتطوّرة والأسواق الناشئة والدول النامية".