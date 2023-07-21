واشنطن: "فاغنر" غادرت أوكرانيا

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أكد مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، أمام مؤتمر أسبن للأمن، الجمعة، أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في أوكرانيا في الوقت الحالي.وأكد تصريح سوليفان ما قاله قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين في وقت سابق، عندما ظهر في مقطع فيديو، الأربعاء، وهو يقول إن مقاتلي "فاغنر" لن يواصلوا مشاركتهم في الحرب في أوكرانيا.