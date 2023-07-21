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عربي-دولي

واشنطن: "فاغنر" غادرت أوكرانيا

Lebanon 24
21-07-2023 | 16:21
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أكد مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، أمام مؤتمر أسبن للأمن، الجمعة، أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في أوكرانيا في الوقت الحالي.


وأكد تصريح سوليفان ما قاله قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين في وقت سابق، عندما ظهر في مقطع فيديو، الأربعاء، وهو يقول إن مقاتلي "فاغنر" لن يواصلوا مشاركتهم في الحرب في أوكرانيا.
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