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عربي-دولي

توتر يلوح في الأفق.. رئيسُ يرجّح اندلاع حرب جديدة في أوروبا!

Lebanon 24
21-07-2023 | 16:45
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رأى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن "من المرجح جداً" اندلاع حرب جديدة بين بلاده وأذربيجان، اللتين تتنزاعان السيطرة على جيب ناغورني كراباخ.

وفي مقابلة عبر وكالة "فرانس برس"، حذر باشينيان من أنه "ما لم يتم إبرام معاهدة سلام وتصديق برلماني البلدين عليها، فمن المرجح بالطبع اندلاع حرب (جديدة مع أذربيجان)".
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واتهم رئيس وزراء أرمينيا أذربيجان بارتكاب "إبادة جماعية" في الجيب المتنازع عليه، الخاضع منذ أشهر لحصار من قوات باكو، وقال: "هذه ليست إبادة جماعية قيد التحضير، بل إبادة جماعية جارية"، متهماً الجيش الأذربيجاني بجعل ناغورني كراباخ "منطقة معزولة".

معلومات عن أصل النزاع

- المنطقة المتنازع عليها هي جيب جبلي صغير يشكل جزءاً من أذربيجان، لكن يسكنه نحو 120 ألف أرمني.
- خاضت أرمينيا أذربيجان حربين بسبب ناغورني كراباخ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
- في 2020، سيطرت أذربيجان على المناطق التي كان يسيطر عليها الأرمن في المنطقة وحولها.
- منذ ذلك الحين، تجري أرمينيا وأذربيجان مناقشات للتوصل إلى اتفاق سلام.
- قبل أيام، اتهمت أذربيجان أرمينيا بعد الالتزام بكثير من بنود اتفاق لوقف إطلاق النار.
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