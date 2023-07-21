Advertisement

عربي-دولي

سخط كبير على الحكومة المصرية

Lebanon 24
21-07-2023 | 17:11
A-
A+
Doc-P-1089880-638255817655973711.jpg
Doc-P-1089880-638255817655973711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة في أماكن كثيرة سخطا كبيرا على الحكومة المصرية التي كانت تتفاخر دوما بامتلاك فائض يمكّنها من تصدير الكهرباء إلى دول مجاورة، واستبعدت حدوث أيّ أزمة في الكهرباء مستقبلا.
Advertisement
وربط مصريون بين ما يحدث من انقطاع غير مفهوم في الكهرباء وبين ما جرى في أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، حيث كان انقطاع الكهرباء باستمرار وقتها سببا بارزا في زيادة السخط الشعبي على نظام الإخوان في مصر.
ولم تتكشف أبعاد الأزمة بصورة نهائية في مصر، وما إذا كانت فنية أو توفيرا للغاز الذي يتم تصديره، بعد أن تحدثت الحكومة عن وفرة في إنتاج الكهرباء وعدم اقتناع شريحة من المواطنين بمبرراتها لتخفيف الأحمال.
وحذّرت المصادر من خطورة تراكم الأزمات التي تمس أوجاع الناس مباشرة بعد أن تضاعفت ضغوطاتهم عقب اشتداد الأزمة الاقتصادية ومعاناتهم المعيشية وعدم قدرة الحكومة على تفكيك الكثير من المظاهر الناجمة عن عدد من المشكلات الحادة، وحاجتها إلى تحميل المواطنين جزءا كبيرا من تكاليفها الباهظة. (العرب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:51 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:00 | 2023-07-21
20:30 | 2023-07-21
20:30 | 2023-07-21
17:23 | 2023-07-21
16:45 | 2023-07-21
16:22 | 2023-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website