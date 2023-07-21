سخط كبير على الحكومة المصرية

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أثار انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة في أماكن كثيرة سخطا كبيرا على الحكومة المصرية التي كانت تتفاخر دوما بامتلاك فائض يمكّنها من تصدير الكهرباء إلى دول مجاورة، واستبعدت حدوث أيّ أزمة في الكهرباء مستقبلا.وربط مصريون بين ما يحدث من انقطاع غير مفهوم في الكهرباء وبين ما جرى في أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، حيث كان انقطاع الكهرباء باستمرار وقتها سببا بارزا في زيادة السخط الشعبي على نظام الإخوان في مصر.ولم تتكشف أبعاد الأزمة بصورة نهائية في مصر، وما إذا كانت فنية أو توفيرا للغاز الذي يتم تصديره، بعد أن تحدثت الحكومة عن وفرة في إنتاج الكهرباء وعدم اقتناع شريحة من المواطنين بمبرراتها لتخفيف الأحمال.