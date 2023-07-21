قطر والولايات المتحدة تُخطّطان لزيادة إنتاجهما من الغاز

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تخطّط كل من قطر والولايات المتحدة لزيادة إنتاجهما من الغاز ليصل إلى 60 في المئة بحلول 2040، وهو الهدف الذي لا يستبعد محللون تحقيقه باعتبار الشراكة التجارية "الذكية" التي تجمع بين البلدين، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية.ويمتلك عملاقاً تصدير الغاز الطبيعي المسال اليوم مُجتمعين 40 في المئة من الإمدادات العالمية.وتشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال خلال العقدين القادمين. ووفق الخبراء، ستُسجّل حاجة إضافية إلى الطاقة تبلغ 100 مليون طن متري سنويا لتلبية نمو الطلب بحلول منتصف 2030. ويشكّل ذلك زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة بالإمدادات العالمية الحالية.وعقدت قطر خلال الفترة الماضية اتفاقيات بعيدة المدى مع دول بارزة من آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.وقالت شركة شل إن الطلب المرتفع على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا قد يؤدي إلى تكثيف المنافسة مع آسيا على المدى القصير والسيطرة على تجارة الغاز الطبيعي المسال على المدى البعيد.وذكرت شل (أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم)، في تصريحات عكست نظرتها المستقبلية المتفائلة بشأن الوقود حتى 2040، أنه من المقرر أن تصل الإمدادات الجديدة، خاصة من قطر والولايات المتحدة، إلى السوق في 2025.وأشارت الشركة إلى أن حوالي 80 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بحلول 2030 ستأتي من هذين المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال.لكنها حذرت من أن فجوة أخرى بين العرض والطلب قد تلوح في الأفق في أواخر العقد الحالي إن لم تُسجّل استثمارات جديدة في المعروض الإضافي.ويقول مراقبون: "صار لزامًا على مطوري الغاز الطبيعي المسال أن يحدوا من تضخم الكلفة، مع تواصل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف سلسلة التوريد".