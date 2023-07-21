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عربي-دولي

كندا توقف شرطياً متقاعداً تشتبه بتعاونه مع الصين

Lebanon 24
21-07-2023 | 20:30
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أوقفت السلطات الكندية أمس الجمعة شرطيا متقاعدا بتهمة التدخل الأجنبي لصالح الصين، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.
وقالت الشرطة الفيديرالية الكندية في بيان إن "وليام ماشر (60 عاما) متهم باستخدام معرفته وشبكة اتصالاته الواسعة في كندا للحصول على معلومات أو خدمات لصالح جمهورية الصين الشعبية".
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