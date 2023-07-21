زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا «يجلب الحرب وليس السلام» وبالتالي فهو هدف عسكري.وقال زيلينسكي، في حديثه عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر آسبن الأمني في الولايات المتحدة، إن الجسر البري وخط السكك الحديدية، الذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة في عام 2018، لم يكونا مجرد طريق لوجستي.وتابع: "هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة ويتم ذلك بشكل يومي. وهو يسلح شبه جزيرة القرم".وأضاف: "بالنسبة لنا، من المفهوم أن هذه منشأة للعدو مبنية خارج القوانين الدولية وجميع القواعد المعمول بها. لذلك، من المفهوم أن هذا هدف لنا. والهدف الذي يجلب الحرب، وليس السلام، يجب تحييده".وقد نفى أية صلة بين الهجوم وانسحاب روسيا هذا الأسبوع من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.