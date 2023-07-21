Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع

Lebanon 24
21-07-2023 | 21:00
A-
A+
Doc-P-1089904-638256003286404296.png
Doc-P-1089904-638256003286404296.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا «يجلب الحرب وليس السلام» وبالتالي فهو هدف عسكري.
وقال زيلينسكي، في حديثه عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر آسبن الأمني في الولايات المتحدة، إن الجسر البري وخط السكك الحديدية، الذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة في عام 2018، لم يكونا مجرد طريق لوجستي.
Advertisement
وتابع: "هذا هو الطريق الذي يستخدم لتغذية الحرب بالذخيرة ويتم ذلك بشكل يومي. وهو يسلح شبه جزيرة القرم".
وأضاف: "بالنسبة لنا، من المفهوم أن هذه منشأة للعدو مبنية خارج القوانين الدولية وجميع القواعد المعمول بها. لذلك، من المفهوم أن هذا هدف لنا. والهدف الذي يجلب الحرب، وليس السلام، يجب تحييده".
وقد نفى أية صلة بين الهجوم وانسحاب روسيا هذا الأسبوع من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:56 | 2023-07-22
00:36 | 2023-07-22
00:15 | 2023-07-22
00:07 | 2023-07-22
00:05 | 2023-07-22
00:03 | 2023-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website