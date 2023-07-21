غرق 6 مهاجرين قبالة سواحل المغرب

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية على صفحتها بموقع فيسبوك أمس الجمعة أن ما لا يقل عن ستة مهاجرين لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل المغرب.

وأضافت الوكالة أن القارب اصطدم بالصخور مما أدى لغرق ستة أشخاص، مشيرة إلى أن 48 نجوا من الحادث.

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