كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر

ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلاً عن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر غربي شبه الجزيرة الكورية.

وقالت "يونهاب" نقلاً عن قيادة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنه تم رصد عدد من الصواريخ أطلقت في نحو الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (19.00 الجمعة بتوقيت غرينتش).

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