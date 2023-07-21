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كليفرلي أرجأ زيارته إلى الصين

Lebanon 24
21-07-2023 | 20:00
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أرجأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي زيارة مزمعة إلى الصين، وذلك بعد مرور شهر تقريباً على آخر ظهور علني لنظيره الصيني تشين قانغ.
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