مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا.. ماذا تتضمن؟

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أعلن 3 مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان في وقت قريب جدا، قد يكون الثلاثاء المقبل، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار وتتكون أساسا من عتاد مدفعية وصواريخ دفاع جوي ومركبات، في الوقت الذي تواصل فيه كييف هجومها المضاد.وقال اثنان من المسؤولين، الذين تحدثوا مشترطين عدم الكشف عن هويتهم، أمس الجمعة، إن القنابل العنقودية غير مدرجة في حزمة المساعدات.وأوضح المسؤولون أن الحزمة تتضمن عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز سترايكر، وعتادا للتخلص من الألغام وذخائر لأنظمة صواريخ (ناسامس) وهي صواريخ سطح-جو، وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) وأسلحة مضادة للدبابات، منها (تو) و(جافلين) وذخيرة لأنظمة باترويوت وستنجر المضادة للطائرات.ولم يتم الانتهاء من الحزمة بعد وقد تتغير بنودها.وأرسلت الولايات المتحدة ذخائر تقليدية محسنة ثنائية الغرض، وهي قنابل عنقودية تُطلق من مدفع هاوتزر عيار 155 ملليمتر إلى أوكرانيا لأول مرة في وقت مبكر من تموز.(العربية)