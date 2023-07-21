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عربي-دولي

قتل بالرصاص لدى خروجه من أحد المطاعم.. مصرع موظف إغاثة في اليمن وهذه جنسيته

Lebanon 24
21-07-2023 | 23:06
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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أحد موظفيه في اليمن قتل برصاص مسلحين مجهولين، بعد ظهر الجمعة في مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز بجنوب غربي البلاد.
وأضاف في بيان أن مؤيد حميدي، وهو أردني الجنسية، توفي بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه بعد إطلاق النار عليه.
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وذكر البيان أن حميدي كان وصل مؤخرا إلى اليمن لتولي منصب رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، وذلك بعد 18 عاما من العمل في البرنامج وشغله لعدة مناصب خلال هذه السنوات في اليمن والسودان وسوريا والعراق.

وقال ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: "فقدان زميلنا مأساة عميقة لنا وللمجتمع الإنساني ككل... أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة. ويجب تقديم الذين يقفون وراء هذا الهجوم إلى العدالة".

وقالت مصادر إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق وابلا من الرصاص على حميدي لدى خروجه من أحد المطاعم، وفق ما نقلته رويترز.

وهذا هو ثاني موظف دولي يقتل في محافظة تعز، منذ عام 2018، عندما قتل موظف لبناني يعمل في الصليب الأحمر بنيران مسلحين مجهولين في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي الغربي لمدينة تعز. (الحرة)
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