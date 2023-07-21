بأوامر من السيسي.. مصر ترسل شحنات إنسانية من الجامعة العربية للسودان

أعلن الجيش المصري عن إقلاع 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية نحو السودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية مقدمة من جامعة الدول العربية.



وأكد المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، أن ثلاث طائرات نقل عسكرية أقعلت من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة، مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية.

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ولفت الى أن العملية تأتي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار دعم جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية وتضامنهما مع الشعب السوداني في مختلف الأزمات.

وأعرب مسؤولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التى يواجهها الشعب السوداني، وفق المتحدث العسكري. (روسيا اليوم)