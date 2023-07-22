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عربي-دولي

بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع.. كيف هو الوضع في الخرطوم؟

Lebanon 24
22-07-2023 | 00:05
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عاد الهدوء الحذر ليخيم على العاصمة الخرطوم وذلك بعد تجدد القصف المكثف، ووقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأفاد مراسل العربية/الحدث" مساء أمس الجمعة بأن شرق وجنوب العاصمة شهد هدوءاً ملحوظاً مع بعض الاشتباكات المتقطعة في الشرق.
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وأضاف أن العاصمة شهدت عمليات قصف مدفعي، حيث دوت أصوات الانفجارات، مشيراً إلى أن حالة من الهدوء والسكون بنسبة كبيرة تسود المدينة.

كذلك أوضح أنه بعد استهداف الجيش مواقع الدعم السريع، شهد محيط القيادة العامة للجيش هجمات شنتها قوات الدعم السريع من الجانب الشرقي، حيث قصفت عدداً من المواقع في تلك الجبهة.

فيما استهدف الجيش مواقع للدعم وعددا من حافلات الوقود بطائرات مسيرة، لافتاً إلى أن مناطق الخرطوم وبحري وأم درمان وحتى شمال كردفان شهدت اشتباكات أمس الجمعة.
اشتباكات جنوب دارفور
وأفاد مراسل العربية/الحدث بتواصل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بمدينة نيالا بجنوب دارفور.(العربية)



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