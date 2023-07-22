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عربي-دولي

التفّ بشكل لولبي.. شاهد لحظة ضرب الإعصار "المرعب" لمدينة ميلانو

Lebanon 24
22-07-2023 | 00:56
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ضرب إعصار مدمر، الجمعة، مدينة ميلانو الإيطالية، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق.
 
وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة ضرب الإعصار "المرعب" لمدينة ميلانو.
وجاء الإعصار، الذي بلغت قوته بين F-1 و F-2، بسرعات تصل إلى 177 كم في الساعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 10 آلاف منزل.

كما تسبب الإعصار في إلحاق أضرار بالمنازل والمباني التجارية، بما في ذلك سقف مصنع ضخم.
 
 
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وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التفاف الإعصار بشكل لولبي "مرعب" وسط المدينة الإيطالية الشمالية.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة، لكن تم نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

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