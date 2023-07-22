مأساة في مستشفى للأمراض النفسية بدمشق.. مقتل شخص وإصابة 24 جراء حريق (صور)

قتل شخص وأصيب 24 آخرون اليوم السبت، جراء حريق اندلع في إحدى الغرف بمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في العاصمة السورية دمشق.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها إن بين المصابين 3 كوادر من المستشفى، و16 نزيلا و5 مرافقين لهم.

وبحسب بيان وزارة الصحة، فإن الكوادر ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني استجابوا للحادث على الفور، وحضرت جميع الجهات المعنية إلى المكان.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق الذي تم إخماده خلال أقل من نصف ساعة، وعزل انتشاره إلى الجوار.