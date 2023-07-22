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إقتصاد

زيادة راتب ملك بريطانيا قريباً!

Lebanon 24
22-07-2023 | 01:54
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قد يزداد حجم الأموال التي تمنحها حكومة المملكة المتحدة للعائلة المالكة البريطانية بشكل كبير في السنوات المقبلة، وفقًا لآخر مراجعة للمنحة السيادية السنوية.

فقد قال مسؤولو الخزانة يوم الخميس الماضي ان نسبة أرباح  Crown Estate المدفوعة لأفراد العائلة المالكة ستنخفض إلى 12% عن العام المقبل، بانخفاض عن المعدل الحالي البالغ 25%.
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وعلى الرغم من خفض النسبة المئوية، فإن الارتفاع غير المتوقع في الأرباح يعني أن العائلة المالكة تستعد لتلقي أموال أكثر مما حصلت عليه في السنوات السابقة.

ويرتبط المبلغ الممنوح كمنحة سيادية بالأرباح المتولدة عن Crown Estate - والتي تغطي جميع الأصول المملوكة للملك - بما في ذلك أجزاء كبيرة من الأرض ومساحات شاسعة من الساحل البريطاني.

وتبلغ قيمة المحفظة الإجمالية 16 مليار جنيه إسترليني (20.5 مليار دولار) ، وفقًا لـ Crown Estate، وحققت دخلًا إضافيًا كبيرًا من مرافق طاقة الرياح البحرية المملوكة للعائلة المالكة.

وبلغت قيمة المنحة السيادية - التي تستند إلى الأرباح المحققة قبل عامين من السنة المالية المعنية - 86.3 مليون جنيه إسترليني هذا العام دون تغيير عن العام السابق.

من المتوقع أن تحقق العائلة المالكة أرباحًا تبلغ حوالي 1.04 مليار جنيه إسترليني من Crown Estate في الفترة من 2023 إلى 2024 و 1.05 مليار جنيه إسترليني في الفترة من 2024 إلى 2025.

بعد التعديل الجديد، فـ 12% يعني أن النظام الملكي يمكن أن يتلقى 124.8 مليون جنيه إسترليني في 2025 إلى 2026 و 126 مليون جنيه إسترليني في العام التالي.(cnbc)

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