الجيش السوداني يفجّر مفاجأة: الدعم السريع استخدمت أطفالا دون سن 15 عاما في الصراع







واعتبرت القوات المسلحة السودانية، ما فعلته الدعم السريع "انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني".

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اتهم الجيش السوداني اليوم السبت، قوات الدعم السريع، باستخدام أطفال دون سن 15 عاما في الصراع الدائر بين الجانبين في البلاد.واعتبرت القوات المسلحة السودانية، ما فعلته الدعم السريع "انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني".

كما قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تغريدات نشرها الإعلام العسكري التابع للجيش على تويتر، إن قوات الدعم السريع استقطبت أعدادا من المجرمين والهاربين من السجون واستخدمتهم كمقاتلين لتنفيذ ما سمته "عمليات إجرامية".



وأكد الجيش أنه مستمر في توجيه ضربات للدعم السريع في كافة المواقع التي يتمركز بها في أنحاء البلاد، واصفا الموقف العملياتي بأنه "مستقر".



ودخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها الرابع دون أي حل يلوح بالأفق رغم الضغوط التي تمارسها أطراف دولية وإقليمية. (العربية)