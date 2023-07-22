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البطريرك يونان يستنكر تكرار حرق القرآن: للتحرّك السريع لمنع حصول هذه الأفعال

Lebanon 24
22-07-2023 | 02:33
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استنكر بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، تكرار حرق القرآن والعلم العراقي.
 
 
وقال في بيان اليوم: "تلقّينا بأسف شديد خبر قيام أحد الأشخاص بتكرار فعله الشنيع بحرق القرآن الكريم والعلم العراقي، في تصرُّف يسيء إلى كرامة كلّ الأديان".
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واضاف: "وما يؤسفنا بالأكثر أن هذا الشخص محسوب على الدين المسيحي بالاسم، فيما المسيحية منه براء، لأنّ ربّنا يسوع المسيح علّمنا احترام الآخر والحفاظ على كرامة الجميع أيّاً كانوا وإلى أيّ دين انتموا".

وتابع: "إنّنا نجدّد شجبنا وإدانتنا بأشدّ العبارات لهذه الأفعال الشنيعة، ونناشد جميع المسؤولين المعنيين على كلّ المستويات التحرّك السريع لمنع حصول هذه الأفعال، لِمَا لها من إساءة إلى الجميع. كما نؤكّد وجوب العمل الجادّ على نشر ثقافة الوعي والاحترام المتبادل، تعزيزاً لقيم العيش الواحد والوئام والسلام في كلّ مكان".
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